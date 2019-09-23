Больше сотни нетрезвых водителей задержали за выходные на дорогах Свердловской области

СЕГОДНЯ 17:23 2019-09-23T17:23:47+03:00

14 человек уже не первый раз садятся пьяными за руль Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За три дня в Свердловской области инспекторами ДПС задержано более сотни нетрезвых водителей. Во время проверки автотранспорта сотрудниками ГИБДД были задержаны 129 водителей. Все они находились за рулем в нетрезвом состоянии. При этом, 25 водителей отказались от прохождения освидетельствования. 14 человек уже не первый раз садятся пьяными за руль и уже привлекались к административной ответственности. Сейчас составлены материалы для привлечения их уже к уголовной ответственности.

- Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей быть благоразумными и не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Данное нарушение Правил дорожного движения грозит не только крупным штрафом и лишением права управления, это может стоить жизни и здоровья другим участникам дорожного движения, которые окажутся на пути или в автомобиле нарушителя, - напоминают в ГИБДД Свердловской области.

Инспекторы рассказали, что сегодня утром в Талице задержали еще одного нетрезвого водителя. «Ладу» пришлось преследовать. Водитель проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке. Во время движения он менял траекторию и вилял из стороны в сторону. Позже водитель все-таки остановил свой автомобиль возле одного из частных домов, но заблокировал двери и окна транспортного средства.

Предупреждения о применении физической силы сотрудниками полиции водитель проигнорировал. После этого он попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, включив зажигание, заднюю передачу и нажав на педаль газа. Преследование возобновилось на короткое время, а водитель попытался скрыться от автоинспекторов пешком, но был задержан.

- За управление в нетрезвом состоянии водителю грозит административный штраф до 30 000 тысяч рублей и лишение права управления до 1,5 лет. За невыполнение требования об остановке транспортного средства - штраф от 500-800 рублей. И за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции - штраф или арест на срок до 15 суток, - рассказали в областном ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU