ВИЗ-Сталь повышает безопасность рабочих мест на производстве

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-23T16:14:11+03:00

ВИЗ-Сталь завершила четвертый этап внедрения автоматизированной системы управления доступом к термическим агрегатам в цехе холодной прокатки

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ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) завершила четвертый этап внедрения автоматизированной системы управления доступом к термическим агрегатам в цехе холодной прокатки.

Для защиты работников от производственных рисков агрегаты оснастили двухуровневым машинным ограждением. При несанкционированном доступе сотрудника в опасную зону сначала сработает предупредительная световая и звуковая сигнализация. Если действия продолжатся и возникнет реальная угроза травмирования, сработает второй уровень защиты и блокировочное оборудование принудительно остановит производственную линию.

Первую и вторую очереди машинного ограждения запустили на одной из двух линий агрегатов обезуглероживающего отжига (АОО). На третьем этапе проекта систему усовершенствовали, дополнили световыми барьерами с более чувствительными лазерными датчиками, видеонаблюдением и установили в головной части второй линии АОО. Внедрение защитной технологии в хвостовой части агрегатов завершило четвертый этап работ.

Передовую технологию минимизации производственных рисков ВИЗ-Сталь применяет с 2015 года. В этом году на реализацию проекта предприятие направило 5,8 млн рублей. Общий объем инвестиций в проект составил около 36 млн рублей.

В следующем году машинное ограждение компания планирует установить на 180 локальных элементах оборудования цеха. Это даст возможность предотвратить риск травмирования работников из-за несанкционированного доступа в опасные зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU