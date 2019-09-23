На Урале крановщика осудили за гибель сварщиков
В Березовском отправили под суд 35-летнего местного жителя, который работал крановщиком на стройке. Его обвиняют в убийстве по неосторожности двух своих коллег-сварщиков. Мужчина работал без трудового договора.
- Днем 11 февраля этого года он управлял автокраном с монтажной люлькой и поднимал в ней двух сварщиков. При этом накануне ему сказали, что стрела крана неисправна - на ней появилась трещина в месте крепления люльки к стреле, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Однако, несмотря на это, мужчина продолжил работы, из-за чего люлька с находившимися в ней сварщиками оборвалась на высоте 9 метров. Рабочие от полученных травм скончались.
Суд назначил крановщику наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении. А в ходе расследования установлено, что люлька была приварена к стреле в кустарных условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU