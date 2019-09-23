2019-09-23T15:29:54+03:00
Происшествия

На Урале крановщика осудили за гибель сварщиков

Проверка показала, что люлька, в которой находились рабочие, имела трещины
Мария Трапезникова
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Мужчина знал, что люлька неисправна, но все равно продолжил на ней работуМужчина знал, что люлька неисправна, но все равно продолжил на ней работуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Березовском отправили под суд 35-летнего местного жителя, который работал крановщиком на стройке. Его обвиняют в убийстве по неосторожности двух своих коллег-сварщиков. Мужчина работал без трудового договора.

- Днем 11 февраля этого года он управлял автокраном с монтажной люлькой и поднимал в ней двух сварщиков. При этом накануне ему сказали, что стрела крана неисправна - на ней появилась трещина в месте крепления люльки к стреле, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Однако, несмотря на это, мужчина продолжил работы, из-за чего люлька с находившимися в ней сварщиками оборвалась на высоте 9 метров. Рабочие от полученных травм скончались.

Суд назначил крановщику наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении. А в ходе расследования установлено, что люлька была приварена к стреле в кустарных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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