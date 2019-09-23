Персонал и оборудование Свердловского ПМЭС к зиме готовы

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-23T15:28:54+03:00

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Энергетики Свердловской области рассказали о готовности сетей к сезону пиковых нагрузок.

- На ремонтную компанию 2019 года было потрачено более 221 млн рублей. Все текущие и капитальные ремонты оборудования выполнены в соответствии с графиком - прокомментировал уровень подготовки директор Свердловского предприятия магистральных электрических сетей (СПМЭС) - филиала ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) Мацкевич В. И.

В зоне ответственности СПМЭС находятся Свердловская и Курганская области с 5-миллионным населением. В числе крупных потребителей - гиганты черной и цветной металлургии, горнодобывающие и химические производства.

Техническое обслуживание и ремонты прошли на всех энергообъектах Свердловского предприятия Магистральных электрических сетей - это более 6,5 тысяч км воздушных линий электропередачи и 32 электроподстанции общей мощностью 4,6 тысяч МВА.

Всего в этом году реконструировано 8 воздушных линий

- Самым масштабным инвестпроектом этого лета стал запуск нового цифрового комплекса третьего поколения на ключевом уральском центре питания - подстанции 500 кВ «Южная» в Екатеринбурге. Проект реализован совместно с СО ЕЭС. МЭС Урала стали первыми в России, кто реализовал это решение. Его задача предотвращать нарушения устойчивости энергосистемы. Решение базируется на скоростном цифровом обмене информацией между устройствами релейной защиты и автоматики с использованием международного протокола МЭК 61850-8.1. По результатам его работы планируется тиражирование этой цифровой технологии в Единой национальной электрической сети, - рассказал Валерий Иванович Мацкевич.

Также к крупным проектам года можно отнести реконструкцию ЛЭП 220 кВ «Верхнетагильская ГРЭС - Песчаная 3». Это линия выдающая мощность Верхнетагильской тепловой электростанции потребителям Новоуральска, среди которых крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана - Уральский электрохимический комбинат. Протяженность ЛЭП составляет 14 километров. На обновленном участке установлены 20 стальных решетчатых опор и смонтировано более 20 км новых проводов и грозотросов. Для безопасного подъема электромонтеров на опорах применена новая страховочная система в виде жестких анкерных линий. Также на ЛЭП установлены птицезащитные устройства.

Всего в этом году реконструировано 8 воздушных линий. На двух подстанциях 220 кВ «Вязовская» и «Малахит» установлены современные аккумуляторные батареи, которые в случае нарушения электроснабжения обеспечивают работу устройств релейной защиты, связи и противоаварийной автоматики, защищающих оборудование от коротких замыканий. В результате этой модернизации повышена надежность электроснабжения потребителей Полевского района и восточного района города Нижний Тагил и также таких крупных предприятий, как Нижнетагильский металлургический комбинат, «Уралвагонзавод», «Уралхимпласт», Северский трубный завод.

- Кроме этого, постоянно идет обучение сотрудников Свердловского ПМЭС. За 2019 год обучение в собственном центре повышения квалификации прошли почти 400 сотрудников предприятия - это более половины всех работающих на Свердловском предприятии, - делится итогами года Валерий Иванович. - В течение сезона проведено 730 противоаварийных и противопожарных тренировок персонала.

Поэтому можно со всей ответственностью заявить, что и персонал, и оборудование Свердловского ПМЭС к зиме готовы.

ИСТОЧНИК KP.RU