«Стоит в обе стороны»: в центре Екатеринбурга столкнулись четыре легковушки, три человека в больнице

СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-23T15:25:53+03:00

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На центральной улице Екатеринбурга столкнулись сразу четыре легковушки, из-за этого три человека были срочно госпитализированы в больницы, а трамвайное движение встало в обе стороны. Как отмечают в ГИБДД по городу, ДТП произошло около 14:40 на перекрестке Ленина - Генеральская.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

- При движении по Ленина в сторону Восточной «Лада» столкнулась с автомобилями Ford Mondeo, Volkswagen и Chevrolet, которые двигались в попутном направлении, - уточнили в ГИБДД.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Пострадали три человека: 19-летний водитель «Лады» получил ушибы, а вот две его пассажирки, 15 и 16 лет - черепно-мозговые травмы. Они госпитализированы в больницу. Стаж молодого человека составляет всего год. Сейчас сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются точные причины ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU