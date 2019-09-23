2019-09-23T14:40:10+03:00
Экономика

Прививочная кампания против гриппа началась на Свердловской магистрали

В этом году планируется вакцинировать 58 тысяч человек
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В первую очередь профилактические прививки делают сотрудникам, которые контактируют с большим количеством людейВ первую очередь профилактические прививки делают сотрудникам, которые контактируют с большим количеством людейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Свердловской железной дороге началась прививочная кампания против гриппа. В этом году планируется вакцинировать 58 тыс. человек (на 29 % больше, чем в 2018 году).

В первую очередь профилактические прививки делают сотрудникам, которые контактируют с большим количеством людей. Это билетные кассиры, работники вокзалов и поездных бригад. Также в приоритете те, кто обеспечивает движение поездов, - диспетчеры, машинисты и их помощники, монтеры пути, осмотрщики вагонов, энергетики, связисты.

Вакцинация проводится бесплатно. Используемые вакцины подобраны под типы вирусов, которые будут доминировать в этом сезоне. Прививки будут ставить до ноября - это оптимальное время, чтобы успел сформироваться иммунитет. По прогнозам Роспотребнадзора, эпидемиологический подъем заболеваемости гриппом может начаться уже с середины ноября.

Профилактическим мероприятиям по защите здоровья сотрудников в ОАО «РЖД» уделяется повышенное внимание, так как их состояние оказывает влияние на безопасность движения поездов и качество обслуживания пассажиров. В эпидемический сезон 2018 - 2019 годов зарегистрированный уровень заболеваемости гриппом среди работников холдинга, сделавших прививку, оказался в 4,5 раза ниже по сравнению с теми, кто не был привит. Данные цифры свидетельствуют об эффективности профилактики и значимости вакцинации.

В целом в ОАО «РЖД» этой осенью планируется привить более 430 тыс. сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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