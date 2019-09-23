«Зажало между листами металла»: в Екатеринбурге на заводе рабочему оторвало ногу
В Екатеринбурге на заводе «Уралхиммаш» произошло серьезное ЧП - одному из сотрудников, работающих в отделении термической обработки металлов, оторвало ногу.
В пресс-службе завода факт подтвердили и отметили, что мужчине понадобится протезирование - мужчине зажало ногу между листами металла. Несчастный случай произошел 21 сентября.
- По предварительным данным, работник оказался в зоне работы мостовых кранов при кантовке оборудования. Его ногу зажало между двумя листами металла. В результате работник получил тяжелую травму, - рассказали на «Уралхиммаше». - Завод, помимо всех выплат, гарантированных пострадавшему работнику согласно законодательству, оплатит необходимое реабилитационное лечение. А также полностью берет на себя оплату протезирования после лечения.
Пострадавший мужчина после выздоровления продолжит работать на заводе, но уже в другой должности. На предприятии сразу же началось расследование, по его итогам виновные будут наказаны.
ИСТОЧНИК KP.RU