2019-09-23T14:19:46+03:00
Экономика

«МегаФон» научит студентов работе с 5G

«МегаФон» и СПбГУ открыли первую в стране 5G-лабораторию
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В ней студенты технических специальностей и направления ИТ будут изучать работу сетей пятого поколения и разрабатывать новые услугиВ ней студенты технических специальностей и направления ИТ будут изучать работу сетей пятого поколения и разрабатывать новые услуги
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«МегаФон» и СПбГУ открыли первую в стране студенческую 5G-лабораторию. В ней студенты технических специальностей и направления ИТ будут изучать работу сетей пятого поколения и разрабатывать новые услуги.

Площадка оборудована тестовой зоной 5G - так называемой песочницей - и станет местом разработки новых услуг на основе технологии сетей пятого поколения. Вложения «МегаФона» в техническое оснащение лаборатории составили порядка 20 млн рублей, дополнительные инвестиции будут направлены в образовательный процесс.

Открытие лаборатории

Открытие лаборатории

Программа учебного курса предусматривает разработку цифровых решений и управление их интеграцией. Разработчики будут изучать особенности пятого поколения связи, научатся работать с актуальными фреймворками, инструментальными средствами разработки, получат знания и навыки в областях пользовательского интерфейса (UI), автоматизированного контроля качества программных решений. Менеджеры получат навыки по выводу на рынок высокотехнологичных продуктов и управлению процессом разработки.

«В нашей цифровой лаборатории студенты будут находить варианты применения 5G, о которых, возможно, еще даже не догадываются в коммерческих компаниях. Площадка станет уникальной средой для самореализации молодых талантливых разработчиков, тестировщиков, менеджеров проектов, что позволит им профессионально развиваться и развивать мир цифровых технологий», - комментирует директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Валентина Ватрак.

Воплощай мечты

Воплощай мечты

«В цифровой лаборатории установлено оборудование самой последней версии - базовая станция и фрагмент ядра, способные показать скорости до 5 Гбит/с. На нем студенты смогут находить новые варианты применения современных технологий - умный город, беспилотный транспорт, виртуальная реальность - одним словом, все то, чем мы будем пользоваться уже завтра», - рассказывает директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе.

Учебный курс лаборатории сезона 2019 - 2020 будет состоять из трех этапов общей продолжительностью восемь месяцев. Первый этап пройдет включает в себя открытый образовательный онлайн-модуль, слушатели которого получат возможность стать полноценными участниками лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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