2019-09-23T14:21:21+03:00
Общество

«Меня покорили его страшные заборы»: Майк Тайсон «прогулялся» по Серову

В ролике он восхваляет заброшенные дома и больницы
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Давно хотели увидеть своего кумира, но приехать к нему нет возможности? Ничего страшного, выход есть всегда - так, например, жители Серова решили, что, если они не могут приехать к Майку Тайсону, то Майк Тайсон приедет к ним.

В сообществе «Это Серов, детка!» в «ВКонтакте» появился ролик, в котором известный боксер гуляет по городу, по его полуразрушенным домам и больницам и якобы хвалит их.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

- Я стал чемпионом не потому, что мне везло. Мне всегда удавалось принимать в жизни важные решения, и я всегда побеждал, - рассказывает Майк Тайсон, - проходя вдоль улиц Серова. - Путешествуя по Уралу, я открыл для себя Серов. Меня покорили его стела на выезде, страшные заборы и центральная площадь с отваливающейся плиткой. Мне захотелось, чтобы я мог назвать Первый разъезд своим домом. А хороший дом - это когда все вокруг создано для тебя.

На протяжении всего видео одна «прекрасная» картинка сменяет другую - тут тебе и поломанные детские площадки, и обшарпанные стены, и пустые, заброшенные дома.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

- Просторные и комфортные квартиры, собственный медицинский центр, разнообразный шопинг и спа-комплексы, детские сады и школы с лучшими специалистами страны и круглосуточной охраной - не для меня, конечно. Но это важно, - подытоживает спортсмен.

Кто является автором ролика, неизвестно, однако большинство местных жителей оценили юмор и отметили, что главе Серова тоже следует его посмотреть.

Майк Тайсон "прогулялся" по Серову.Видео: сообщество "Это Серов, детка!"

ИСТОЧНИК KP.RU

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