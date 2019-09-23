«Когда дома ремонт, тоже не всегда удобно»: Высокинский - о перерытых тротуарах в центре Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-23T14:25:16+03:00

Он отметил, что в следующем году мэрия не будет сотрудничать с рабочими, которые срывают сроки

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Губернатор Свердловской области в рамках встречи с мэром Александром Высокинским обсудил ремонтные работы на главных улицах Екатеринбурга.

- Выделены серьезные деньги. И мы, конечно, должны контролировать, как ведется освоение этих средств, - отметил Куйвашев. - К 300-летию города мы должны реализовать проекты, связанные с благоустройством парков, скверов, улиц, для этого необходимо использовать самые передовые технологии, начиная уже с проектирования. Если потребуется, можем скорректировать наш план.

Высокинский вместе с тем отметил, что все работы идут в плановом режиме и должны быть завершены к ноябрю. До конца этого месяца должна быть сдана набережная в районе Горького. А вот работы в Зеленой Роще приостановили из-за могил, которые там обнаружили.

- Первая задача, которая сейчас стоит, - работа с подрядчиками. То, как сегодня работают подрядчики, нас не устраивает, нам на следующий год нужно менять подходы, систему работы с подрядчиками с точки зрения проведения конкурсов, - рассказал Высокинский.

Глава Екатеринбурга также отметил, что в дальнейшем мэрия не будет сотрудничать с подрядчиками, которые срывают сроки. В следующем году «переодеть» планируется 100 километров тротуаров и начать реконструкцию Малышева.

- Я прошу горожан отнестись к этому процессу с пониманием, немного потерпеть. Когда дома ремонт, тоже не всегда удобно, - отметил Высокинский.

Напомним, что в этом году из областного бюджета на ремонт выделено больше 6,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU