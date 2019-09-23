2019-09-23T12:42:13+03:00
Общество

Услышать и учесть мнения всех горожан – очень важно

Директор рекламно-производственной фирмы Татьяна Гришина прокомментировала проведение опроса по выбору площадки для строительства собора Святой Екатерины
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Фото: фонд святой ЕкатериныФото: фонд святой Екатерины
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Директор рекламно-производственной фирмы Татьяна Гришина прокомментировала проведение опроса по выбору площадки для строительства собора Святой Екатерины к 300-летию уральской столицы.

«Мне кажется, что в Екатеринбурге обязательно должен быть храм Святой Екатерины, в честь которой назван город, в котором мы живем. Замечательно, что существует возможность обсудить вопрос о месте строительства храма совместно, что городские власти стремятся услышать и учесть мнения всех горожан. А это очень важно!

Каждый сможет прийти на пункт опроса и выразить своё мнение. Знаю, что это первый опыт для нашего города и надеюсь, что он будет удачным, а такая форма взаимодействия городских властей и горожан найдет своё применение в будущем при решении других вопросов, которые волнуют общественность», – отметила жительница Кировского района уральской столицы Татьяна Гришина.

Напомним, Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, 12 сентября 2019 года, по просьбам горожан и в соответствии с нормами Устава внёс на рассмотрение в Думу проект решения о назначении опроса граждан по месту размещения Собора во имя святой великомученицы Екатерины. Предполагается, что голосование пройдёт на 44-х специальных пунктах, за каждым из которых будет закреплен перечень адресов. Принять участие в опросе смогут совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в уральской столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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