Погрязли в кредитах: два уральца ограбили ювелирный магазин на 5 миллионов

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-23T12:35:23+03:00

Два березовчанина решили ограбить ювелирный магазин, чтобы рассчитаться с долгами Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Березовском вынесли приговор двум местным жителям, которые ограбили ювелирный магазин на 5 миллионов рублей. Один из них был охранником, который его обслуживал, и знал расписание всех сотрудников. Инцидент произошел в конце декабря прошлого года.

- Они тщательно подготовились: достали газовый пистолет, балаклавы, перчатки, комплекты сменной одежды и сумки, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчины дождались, пока из магазина выйдут все посетители, спрятались под маски и стали угрожать продавцу пистолетом, требуя деньги и украшения. Забрав все это, они скрылись, но были очень быстро задержаны.

- Мотивом стало то, что оба были по уши в кредитах, а у одного, вдобавок, была игровая зависимость, - отметили в прокуратуре.

Суд назначил им по 8 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU