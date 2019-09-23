Избили до смерти: два уральца получили по 9 лет тюрьмы за убийство соседа по общаге

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-23T12:16:44+03:00

Двум уральцам дали 17,5 лет на двоих за убийство соседа по общаге Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Лесном перед судом предстали два молодых человека, 21 и 25 лет, которых обвиняют в убийстве соседа. Инцидент произошел в сентябре прошлого года.

- Находясь в нетрезвом виде в одном из общежитий, они поссорились с соседом. На почве конфликта злоумышленники нанесли ему множественные удары руками и ногами, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – В результате этого, мужчина получил черепно-мозговую травму и в скором времени скончался.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Во время расследования уголовного дела было осмотрено место происшествия, а также допрошены свидетели и сами обвиняемые. По делу был проведен ряд экспертиз.

По решению суда 21-летнему молодому человеку назначили 8,5 лет тюрьмы, а его 25-летнему сообщнику – 9 лет. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU