«По-европейски»: под Екатеринбургом открыли самую длинную в области велодорожку

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-23T11:20:52+03:00

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В Березовском накануне состоялось торжественное открытие обновленного лесопарка «Тропа здоровья». Вот уже несколько десятков лет в него стекаются жители со всего города, чтобы отдохнуть, прогуляться в лесу и подышать свежим воздухом. Но раньше его состояние едва дотягивало до «троечки» - и вот, спустя несколько месяцев ремонтов, лесопарк модернизировали.

- Горожане проводят тут очень много времени, особенно по вечерам, когда выбираются отдохнуть после работы, - рассказала местная жительница Дарья. – После открытия парк очень преобразился: все сделано цивилизованно и по-европейски.

Фото: департамент информполитики

Теперь у жителей Березовского появилась собственная велодорожка – самая, кстати, длинная в Свердловской области (5 километров). Она огибает весь лесопарк и огорожена от пешеходов. Помимо этого в парке появилось несколько новых спортплощадок, детских игровых комплексов и уголков для тихого отдыха взрослых горожан. На открытие приехали мэр Березовского Евгений Писцов и глава областного МинЖКХ Николай Смирнов.

Фото: департамент информполитики

- Уверен, после такого обновления, в этот прекрасный парк потянется еще больше людей, и он станет не просто точкой активного отдыха березовчан, а местом, сближающим родителей и детей, местом, воспитывающим здоровые и дружные семьи, - отметил министр.

Фото: департамент информполитики

За преображение лесопарка в 2018 году высказались больше 5 тысяч горожан. В общем на работы потратили почти 50 миллионов рублей. А в следующем году на территории лесопарка планируют посадить яблони, клены, рябину и еще много всяких деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU