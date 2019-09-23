2019-09-23T10:14:53+03:00
Экономика

В УрФЮИ пройдет пресс-конференция «Уровень коррупции в Свердловской области»

Спикеры поднимут вопрос о реальном ущербе от коррупции в регионе
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Поводом для созыва пресс-конференции стало открытие представительства в Екатеринбурге представительства ФПБКПоводом для созыва пресс-конференции стало открытие представительства в Екатеринбурге представительства ФПБКФото: Алексей БУЛАТОВ
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23 сентября в Уральском финансово-юридическом университете в рамках Регионального антикоррупционного форума состоится пресс-конференция «Уровень коррупции в Свердловской области и действенные методы борьбы». На конференции обсудят реальный ущерб от коррупции в регионе и методы противодействия.

Спикерами пресс-конференции станут председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, председатель Фронта патриотических сил Егор Волков и олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев.

Поводом для созыва пресс-конференции стало открытие представительства в Свердловской области Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Мероприятие начнется в 16:00 по адресу: ул. Карла Либкнехта, 1 (Уральский финансово-юридический университет).

ИСТОЧНИК KP.RU

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