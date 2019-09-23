2019-09-23T10:17:21+03:00
Происшествия

Угрожали ножом: в Екатеринбурге задержали бандитов, ограбивших пенсионера-таксиста

Мужчина успел выбраться из машины и позвать на помощь
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге задержали двух мужчин, которые с ножом напали на таксиста и ограбили егоВ Екатеринбурге задержали двух мужчин, которые с ножом напали на таксиста и ограбили егоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге задержали банду молодых людей. Их подозревают в нападении таксиста. Инцидент произошел накануне ночью, 23 сентября.

- Двое мужчин остановили автомобиль Hyundai, за рулем которого находился 67-летний водитель. Пассажиры попросили довезти из до одного «Антея» - причем, они были в нетрезвом виде, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Когда они доехали до пункта назначения, достали нож и стали угрожать водителю, после чего похитили у него все деньги и ценные вещи. Но мужчина успел выбраться из такси и позвать на помощь охранников.

- Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы поймали обидчиков и доставили их в полицию, - добавили в УМВД. – При досмотре у них обнаружили нож. Оба мужчины ранее нигде не работали, а старший из них был судим за грабежи.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Сейчас расследование продолжается, а подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы. Сотрудники полиции просят всех, кто пострадал от рук бандитов, обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 356-42-07 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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