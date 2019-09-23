2019-09-23T10:01:00+03:00
Общество

Чуть больше 34 тысяч: аналитики посчитали среднюю зарплату на Урале

А вот больше всего получают жители Ямала и Магадана
Мария Трапезникова
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Средняя зарплата в Свердловской области составляет чуть больше 34 тысяч рублейСредняя зарплата в Свердловской области составляет чуть больше 34 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года в Свердловской области составляет 34 672 рубля. К таким выводам пришли аналитики из агентства РИА Рейтинг. Урал оказался на 43 месте из 85.

- В рейтинге использована среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в регионах за вычетом НДФЛ, - уточняется в исследовании. – В целом на Урале зарплата изменилась на 6,7%.

А вот по России средняя зарплата составила немногим больше - 40 203 рубля. Самыми большими заработками могут похвастаться жители Ямала – 90 369 рублей в месяц, в среднем. На втором месте находится Магаданская область – ее жители, в среднем, получают 77 839 рублей в месяц. На третьем – Москва (79 535 рублей в месяц).

ИСТОЧНИК KP.RU

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