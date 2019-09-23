Строители закрывают движение по улице Советских женщин
Проезд ограничат с 24 сентября по 2 ноября
Фото: Яндекс.Панорамы
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге строители закрывают движение по улице Советских женщин. С 24 сентября по 2 ноября там будут проводиться работы по строительству ливневой канализации.
- По окончании работ строители восстановят все нарушенные элементы благоустройства в сроки, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Фото: Яндекс.Карты
Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителей просят обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU