2019-09-23T09:18:26+03:00
Общество

Строители закрывают движение по улице Советских женщин

Проезд ограничат с 24 сентября по 2 ноября
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
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В Екатеринбурге строители закрывают движение по улице Советских женщин. С 24 сентября по 2 ноября там будут проводиться работы по строительству ливневой канализации.

- По окончании работ строители восстановят все нарушенные элементы благоустройства в сроки, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителей просят обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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