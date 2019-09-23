«Лежал на дороге»: в Екатеринбурге иномарка проехала по голове пешехода и скрылась
Сейчас сотрудники ГИБДД разыскивают водителя
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге поздно ночью, 21 сентября, произошло серьезное ДТП: возле кинотеатра «Заря» на Баумана, 2 иномарка каршеринговой машины «Делимобиль» сбила пешехода. Сам водитель скрылся.
- Пострадавший мужчина уже лежал на дороге, когда произошло ЧП, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Пешеход скончался по пути в больницу.
Там также отметили, что в настоящее время ведется розыск скрывшегося водителя, а также расследуются точные обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU