«Лежал на дороге»: в Екатеринбурге иномарка проехала по голове пешехода и скрылась

СЕГОДНЯ 09:05 2019-09-23T09:05:24+03:00

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В Екатеринбурге поздно ночью, 21 сентября, произошло серьезное ДТП: возле кинотеатра «Заря» на Баумана, 2 иномарка каршеринговой машины «Делимобиль» сбила пешехода. Сам водитель скрылся.

- Пострадавший мужчина уже лежал на дороге, когда произошло ЧП, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Пешеход скончался по пути в больницу.

Там также отметили, что в настоящее время ведется розыск скрывшегося водителя, а также расследуются точные обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU