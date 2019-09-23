На Урал пришла непогода: несколько простых, но важных советов от ГИБДД
На Урал пришла настоящая осень – на горожан обрушился снег вперемешку с дождем, поэтому Госавтоинспекция напомнила о нескольких простых правилах поведения в условиях плохой погоды. Ведь все это может вызвать всплеск ДТП.
- Водителей призывают отказаться от резких и необдуманных маневров, в том числе не допускать резких торможений, двигаться с пониженной скоростью – особенно там, где возможно появление пешеходов на проезжей части, а также соблюдать дистанцию и боковые интервалы, - рассказали в ГИБДД.
А водителям, которые еще не сталкивались с вождением в плохих погодных условий, сотрудники ГИБДД советуют временно не садиться за руль.
Пешеходам при переходе дороги следует сначала убедиться в отсутствии машин – или в том, что они остановились, чтобы пропустить. На одежде они должны иметь светоотражающие элементы.
ИСТОЧНИК KP.RU