2019-09-23T08:55:02+03:00
Общество

На Урал пришла непогода: несколько простых, но важных советов от ГИБДД

Водителей просят быстро не ездить и резко не тормозить
Мария Трапезникова
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Госавтоинспекция напоминает о нескольких простых правилах поведения на дорогах в условиях плохой погодыГосавтоинспекция напоминает о нескольких простых правилах поведения на дорогах в условиях плохой погодыФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урал пришла настоящая осень – на горожан обрушился снег вперемешку с дождем, поэтому Госавтоинспекция напомнила о нескольких простых правилах поведения в условиях плохой погоды. Ведь все это может вызвать всплеск ДТП.

- Водителей призывают отказаться от резких и необдуманных маневров, в том числе не допускать резких торможений, двигаться с пониженной скоростью – особенно там, где возможно появление пешеходов на проезжей части, а также соблюдать дистанцию и боковые интервалы, - рассказали в ГИБДД.

А водителям, которые еще не сталкивались с вождением в плохих погодных условий, сотрудники ГИБДД советуют временно не садиться за руль.

Пешеходам при переходе дороги следует сначала убедиться в отсутствии машин – или в том, что они остановились, чтобы пропустить. На одежде они должны иметь светоотражающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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