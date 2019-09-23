Полтора часа в пути: из Екатеринбурга в Казань запустят новые рейсы

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-23T08:43:23+03:00

С 27 октября в Казань из Екатеринбурга запустят новые рейсы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет будет летать с 27 октября по воскресеньям

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В Кольцово открываются новые рейсы в Казань. Теперь в столице Урала пересадку будет делать авиакомпания «Якутия» - с 27 октября, по воскресеньям, по маршруту Якутск-Екатеринбург-Казань будет летать Boeing 737-700.

- Его вместимость – 148 пассажиров. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 15:05 местного времени, - рассказали в пресс-службе Кольцово. – В пути придется провести 1 час 20 минут.

Отметим, что в настоящее время прямые рейсы из Кольцово в Казань выполняет авиакомпания «РусЛайн». Улететь можно во все дни, кроме субботы, однако вместимость самолета составляет всего 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU