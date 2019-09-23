2019-09-23T08:30:31+03:00
Общество

Одета в белую шаль: в Екатеринбурге вторые сутки ищут бабушку

Она ушла из дома утром 22 сентября – и больше ее никто не видел
Мария Трапезникова
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Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге пропала 73-летняя Маколдина Светлана Михайловна. За помощью в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обратились ее родственники.

- Бабушка ушла из дома вчера утром, ее до сих пор никто не видел, - отметили в отряде. – С собой у нее была черная сумка.

Приметы: худощавое телосложение, рост 160 сантиметров, собранные в хвост седые волосы и зеленые глаза.

На момент пропажи была одета в зеленую ветровку, серые брюки, черные ботинки и белую шаль.

Всех, кто видел бабушку или знает, где она может быть, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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