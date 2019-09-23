Одета в белую шаль: в Екатеринбурге вторые сутки ищут бабушку
В Екатеринбурге пропала 73-летняя Маколдина Светлана Михайловна. За помощью в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обратились ее родственники.
- Бабушка ушла из дома вчера утром, ее до сих пор никто не видел, - отметили в отряде. – С собой у нее была черная сумка.
Приметы: худощавое телосложение, рост 160 сантиметров, собранные в хвост седые волосы и зеленые глаза.
На момент пропажи была одета в зеленую ветровку, серые брюки, черные ботинки и белую шаль.
Всех, кто видел бабушку или знает, где она может быть, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU