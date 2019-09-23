Без авто: Екатеринбург попал в тройку городов, где лучше передвигаться пешком или на велосипеде
Столицу Урала обогнали только Москва и Питер
Екатеринбург вошел в топ-3 городов, где лучше всего передвигаться без машиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург вошел в тройку городов, где лучше передвигаться без автомобиля. Портал «ТурСтат» провели такой опрос среди пользователя, приурочив его к Всемирному Дню без автомобиля, который состоялся вчера, 22 сентября.
- В первую пятерку российских городов по комфортности передвижения без авто (на велосипеде или пешком) вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград и Казань, - рассказали в пресс-службе портала.
За Москву, как за лучший город, отдали 27% голосов, за Санкт-Петербург – 21%, а за Екатеринбург – 9%.
ИСТОЧНИК KP.RU