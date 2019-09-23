«Подойдет для фитнес-центра»: в Екатеринбурге часть мельницы-памятника продают за 97,5 миллионов
В Екатеринбурге на продажу выставили часть архитектурного памятника «Мельница Борчанинова-Первушина», который находится на улице Челюскинцев. Его площадь составляет 1 147 «квадратов», а отдают его за 97,5 миллионов рублей.
Фото: портал N1.RU
- Двухэтажное здание с подвальным помещением полностью приспособлено для современного использования под фитнес-центр, - говорится в объявлении, расположенном на портале N1.RU. – Удобное местоположение внутри квартала, высокая транспортная и пешеходная доступность позволят обеспечить комфорт клиентам, а значит и необходимый объем клиентского трафика.
Подъехать к зданию можно со двора и с улиц Челюскинцев и Марии Авейде.
ИСТОЧНИК KP.RU