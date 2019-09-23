«Подойдет для фитнес-центра»: в Екатеринбурге часть мельницы-памятника продают за 97,5 миллионов

СЕГОДНЯ 08:02 2019-09-23T08:02:32+03:00

Вокруг здания множество кафе и ресторанов, а также транспортной инфраструктуры

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В Екатеринбурге на продажу выставили часть архитектурного памятника «Мельница Борчанинова-Первушина», который находится на улице Челюскинцев. Его площадь составляет 1 147 «квадратов», а отдают его за 97,5 миллионов рублей.

Фото: портал N1.RU

- Двухэтажное здание с подвальным помещением полностью приспособлено для современного использования под фитнес-центр, - говорится в объявлении, расположенном на портале N1.RU. – Удобное местоположение внутри квартала, высокая транспортная и пешеходная доступность позволят обеспечить комфорт клиентам, а значит и необходимый объем клиентского трафика.

Подъехать к зданию можно со двора и с улиц Челюскинцев и Марии Авейде.

ИСТОЧНИК KP.RU