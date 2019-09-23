Задерживается на 10 часов: в Кольцово пассажиры не могут вылететь в Сочи
Самолет авиакомпании «Россия» опаздывает
В Кольцово задерживается рейс в Сочи на 10 часовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кольцово пассажиры с раннего утра сидят в зале ожидания – их самолет авиакомпании «Россия» задерживается почти на 10 часов.
- Вылет был назначен на 04:30, но его сдвинули до 14:00, - отмечается на сайте онлайн-табло аэропорта. – Причиной стала задержка боинга: он должен был прилететь из Ларнаки в 03:05, но сейчас его прилет ожидается только в 12:45.
Все остальные рейсы пока идут по расписанию. Напомним, мы не так давно рассказывали про подобную задержку рейса, который должен был улететь в Китай.
ИСТОЧНИК KP.RU