Здравствуй, осень: в Екатеринбурге будет холодно и мокро

СЕГОДНЯ 06:47 2019-09-23T06:47:50+03:00

В Екатеринбург пришла настоящая осень - начало недели будет холодным и мокрым Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Вот и в столицу Урала пришла классическая осень, с ее дождями, опавшими листьями и нотками меланхолии. Начало недели ожидается очень мокрым и холодным, поэтому зонтик и теплое пальто с шапкой точно не будут лишними. Вот что о погоде рассказали синоптики Уралгидрометцентра.

В понедельник, 23 сентября, будет облачно с прояснениями, местами пройдет дождь. Температура воздуха поднимется до +7.

В ночь на 24 сентября будет облачно с прояснениями, кое-где выпадет мокрый снег. Ночью температура опустится до +2, в окрестностях города – до -4. Днем потеплеет до +7, но при этом ожидаются порывы ветра до 14 м/сек.

В ночь на 25 сентября снова будет идти снег. Температура не поменяется, но ветер слегка утихнет – до 5-10 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU