2019-09-23T06:10:24+03:00
Общество

Администрация Екатеринбурга отказалась переименовывать улицу Хохрякова

В мэрии отметили, что в городе уже есть переулок с таким названием
Мария Трапезникова
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Улица Хохрякова. Фото: Яндекс.КартыУлица Хохрякова. Фото: Яндекс.Карты
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Администрация Екатеринбурга отказалась переименовывать улицу Хохрякова в Тихвинскую. Этого добивалась православная активистка и директор Музея Святости Оксана Иванова – она хотела, чтобы улица обрела свое историческое название.

Для того, чтобы обращение вступило в оборот, нужно было собрать подписи, написать ходатайство и оформить ситуационный план.

- Мы собрали подписи, вместо необходимых ста триста, написали ходатайство и предоставили ситуационный план (который денег стоит). Нам ответили, что запросят какие-то материалы, прежде чем передать вопрос на топонимическую комиссию, - рассказала Оксана на своей странице в Facebook. – Все попытки выяснить, в том числе и с помощью Общественной палаты Екатеринбурга, какие материалы им нужны, и не можем ли мы чем помочь, успехом не увенчались.

Фото: Оксана Иванова в Facebook

Фото: Оксана Иванова в Facebook

Фото: Оксана Иванова в Facebook

Фото: Оксана Иванова в Facebook

В итоге от мэрии пришел ответ, что переименование невозможно, так как в городе уже есть переулок Тихвинский.

- Насколько я могу перевести с бюрократического на человеческий, это означает, что для православной общественности включен режим наибольшего «благопрепятствования», - отметила активистка. – Может, лучше тогда переулок переименовать?

Напомним, что не так давно в центре Екатеринбурга служители храма во имя Святителя Иннокентия самостоятельно переименовали проспект Ленина, где располагается храм, в Главный проспект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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