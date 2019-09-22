Матч между «Уралом» и «Арсеналом» в Туле закончился со счетом 1:1

СЕГОДНЯ 19:37 2019-09-22T19:37:41+03:00

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В Туле прошла встреча между екатеринбургской футбольной командой «Урал» и местным «Арсеналом». Матч проходил в рамках 10 тура Российской Премьер-Лиги и закончился ничьей. Один гол забил «Урал», один – «Арсенал».

- Первый тайм в исполнении нашей команды получился не очень удачным, - рассказывают в пресс-службе ФК «Урал». - Хозяева поля намного активнее атаковали и раз за разом пытались поразить ворота Годзюра дальними ударами. После одного из них «Арсенал» и открыл счет. Мяч после удара Бауэра попал в перекладину и отскочил от нее за линией ворот «Урала».

Отыграться уральская команда смогла сразу после перерыва. Августиняк после навеса Эль Кабира с углового опередил в борьбе за мяч защитников «Арсенала» и с близкого расстояния забил мяч в их ворота.

ИСТОЧНИК KP.RU