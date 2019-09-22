1500 детей и взрослых прошли крестным ходом до Ганиной Ямы в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 15:17 2019-09-22T15:17:16+03:00

Верующие прошли маршрутом длиной в восемь километров до Ганиной Ямы. Фото: Екатеринбургская епархия

Шествие было приурочено к новому учебному году

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В воскресенье в Екатеринбурге прошел «детский» крестный ход. Он был приурочен к началу учебного года. Возглавил его глава Екатеринбургской митрополии Высокопреосвященный владыка Кирилл.

- В крестном ходе приняли участие ученики воскресных и общеобразовательных школ, их родители и педагоги, кадеты и представители молодежных приходских организаций патриотической направленности, - сообщают в Екатеринбургской епархии. - Молитвенное шествие началось в полдень с соборной молитвы у храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга.

После этого участники прошли маршрут длиной в восемь километров до мужского монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Всего в крестном ходу приняли участие 1500 детей и взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU