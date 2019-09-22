2019-09-22T13:17:44+03:00
Общество

В Первоуральске в ходе операции полиция четыре дня будет искать мигрантов нелегалов

Они просят местных жителей рассказать им, где их больше всего
Данил СВЕЧКОВ
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Операция будет проводиться с 23 по 27 сентября.Операция будет проводиться с 23 по 27 сентября.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Первоуральске сотрудники полиции выйдут на поиски гастарбайтеров, незаконно находящихся в нашей стране. Так, с 23 по 27 сентября они проведут операцию «Нелегальный мигрант».

- В ходе проведения операции будет осуществляться комплексная проверка на объектах общепита, рынках, торговых комплексах, строительных площадках, автобусных маршрутах, предприятиях, автомастерских и иных объектах, использующих иностранную рабочую силу, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - Кроме того, проверки будут проводиться в жилом секторе, в том числе в общежитиях, и иных местах возможного пребывания незаконных мигрантов, с целью выявления и пресечения фактов нарушения миграционного законодательства.

Сотрудники полиции обращаются к жителям Первоуральска с просьбой сообщать о местах пребывания иностранных граждан по телефонам дежурной части полиции: 8(3439) 64-82-21, 8 (3439) 27-04-02 или 02

ИСТОЧНИК KP.RU

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