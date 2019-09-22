2019-09-22T12:37:04+03:00
Происшествия

Двух мальчиков из Екатеринбурга, облитых горящим маслом в Турции, не будут оперировать

Их состояние стабильно
Данил СВЕЧКОВ
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Горящее масло попало на туристов из России.Горящее масло попало на туристов из России.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Два мальчика, которых во время отдыха в Турции повар отеля облил горящим маслом, идут на поправку. Накануне их доставили самолетом в Екатеринбург, где здоровьем детей занялись местные врачи.

– Состояние детей стабильно. Угрозы жизни нет, – пояснили в Горздраве. – Площадь ожогов составляет меньше 10%. Операций не планируется.

ЧП случилось 18 сентября на прощальном ужине в отеле. Помимо двух мальчиков в больницу доставили также 24-летнюю женщину. Однако она уже выписалась из больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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