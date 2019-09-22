Двух мальчиков из Екатеринбурга, облитых горящим маслом в Турции, не будут оперировать
Два мальчика, которых во время отдыха в Турции повар отеля облил горящим маслом, идут на поправку. Накануне их доставили самолетом в Екатеринбург, где здоровьем детей занялись местные врачи.
– Состояние детей стабильно. Угрозы жизни нет, – пояснили в Горздраве. – Площадь ожогов составляет меньше 10%. Операций не планируется.
ЧП случилось 18 сентября на прощальном ужине в отеле. Помимо двух мальчиков в больницу доставили также 24-летнюю женщину. Однако она уже выписалась из больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU