Ночью столбики термометров в Екатеринбурге опустятся до 0 градусов

СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-22T08:57:57+03:00

О высоких отметках на термометре можно забыть до следующего лета. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

Будущая рабочая неделя теплом не порадует. Еще в ночь с воскресенья на понедельник столбики термометров опустятся до 0 градусов по Цельсию. Днем станет чуть теплее +5, +7 градусов. Ветер восточный с переходом на западный, а также северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

- Будет облачно с прояснениями, дождь, ночью небольшой, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС».

Аналогичная картина ожидается и во вторник. Облачно, небольшой дождь. Ночью температура воздуха +1, +3, а днем +5, +7. Ветер западный и северо-западный с порывами до 14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU