2019-09-22T08:57:57+03:00
Общество

Ночью столбики термометров в Екатеринбурге опустятся до 0 градусов

Новая рабочая неделя начнется с холодов и дождей
Данил СВЕЧКОВ
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О высоких отметках на термометре можно забыть до следующего лета.О высоких отметках на термометре можно забыть до следующего лета.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Будущая рабочая неделя теплом не порадует. Еще в ночь с воскресенья на понедельник столбики термометров опустятся до 0 градусов по Цельсию. Днем станет чуть теплее +5, +7 градусов. Ветер восточный с переходом на западный, а также северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

- Будет облачно с прояснениями, дождь, ночью небольшой, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС».

Аналогичная картина ожидается и во вторник. Облачно, небольшой дождь. Ночью температура воздуха +1, +3, а днем +5, +7. Ветер западный и северо-западный с порывами до 14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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