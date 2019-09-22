2019-09-22T07:34:23+03:00
Происшествия

Под Нижним Тагилом сильный пожар уничтожил два дома и три бани

Пламя распространилось на площадь в 126 квадратных метра
Данил СВЕЧКОВ
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На место ЧП выезжали четыре пожарные машины.На место ЧП выезжали четыре пожарные машины.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Горноуральском городском округе минувшей ночью случился сильный пожар. В садовом товариществе загорелся жилой дом. Пламя быстро распространилось на площадь в 126 квадратных метров и захватило соседний дом, а также три бани.

- В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 13 человек личного состава, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - В 23:54 огонь локализован, в 01:28 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:17.

Информация о пострадавших не поступала. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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