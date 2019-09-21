Три человека пострадали в массовой аварии на Блюхера

СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-21T13:42:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге на перекрестке Блюхера – Студенческая столкнулись три машины: в их числе Skoda Octavia и Lada Kalina. По данным ГИБДД, в аварии пострадали три человека.

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

На фотографиях с места происшествия видно, как врачи скорой оказывают помощь водителям.

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Напомним, что минувшей ночью погиб пассажир легковушки, которая врезалась в дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU