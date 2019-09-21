Три человека пострадали в массовой аварии на Блюхера
Участникам ДТП понадобилась помощь врачей
Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»
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В Екатеринбурге на перекрестке Блюхера – Студенческая столкнулись три машины: в их числе Skoda Octavia и Lada Kalina. По данным ГИБДД, в аварии пострадали три человека.
Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»
На фотографиях с места происшествия видно, как врачи скорой оказывают помощь водителям.
Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»
Напомним, что минувшей ночью погиб пассажир легковушки, которая врезалась в дерево.
ИСТОЧНИК KP.RU