Губернатор Куйвашев пробежал «Кросс нации» вместе с министром спорта РФ

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-21T11:11:37+03:00

В Екатеринбурге около 50 тысяч участников, в Свердловской области — не менее 500 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге прошел традиционный забег «Кросс нации». В числе тех, кто вышел на пробежку был и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он преодолел дистанцию вместе с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

evgenykuyvashev Свердловский губернатор пробежал "Кросс нации"

- В Екатеринбурге, в Свердловской области и по всей России бегут «Кросс нации». Самый большой спортивный забег в стране. В Екатеринбурге около 50 тысяч участников, в Свердловской области — не менее 500 тысяч. Очень радует, что все больше людей занимаются спортом, бросают вредные привычки, ведут здоровый образ жизни. Я сам несколько лет назад изменил режим питания, увеличил физические нагрузки, стал много бегать и ездить на велосипеде. Изменения в ощущениях, в количестве энергии, в самочувствии колоссальные. Это другой уровень жизни. Если вы еще не занимаетесь физкультурой и спортом, самое время начать делать это! – написал в Instagram глава Среднего Урала.

Стоит добавить, что сегодня вечером в Екатеринбурге также пройдет финал чемпионата мира по боксу.

ИСТОЧНИК KP.RU