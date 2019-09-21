Боксер Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира
В полуфинале весовой категории до 69 кг он победил Абылайхана Жусупова из Казахстана
Сегодня пройдут финальные боиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российский боксер Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге. В полуфинале весовой категории до 69 кг он победил Абылайхана Жусупова из Казахстана. Финалы пройдут сегодня - 21 сентября.
Ожидается, что в последний вечер боев в МВЦ «ЭКСПО» приедет Александр Поветкин, Костя Цзю, Рой Джонс, Эвандер Холифилд и другие звезды мирового бокса.
ИСТОЧНИК KP.RU