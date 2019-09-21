СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-21T09:40:53+03:00

В полуфинале весовой категории до 69 кг он победил Абылайхана Жусупова из Казахстана

Изменить размер текста: A A

Российский боксер Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге. В полуфинале весовой категории до 69 кг он победил Абылайхана Жусупова из Казахстана. Финалы пройдут сегодня - 21 сентября.

Ожидается, что в последний вечер боев в МВЦ «ЭКСПО» приедет Александр Поветкин, Костя Цзю, Рой Джонс, Эвандер Холифилд и другие звезды мирового бокса.

ИСТОЧНИК KP.RU