Под Екатеринбургом сгорел цех по производству кошачьего корма
Сегодня утром в поселке Бобровском загорелся цех по производству кошачьего корма. По данным МЧС, пожарным пришлось тушить пожар водой из реки Исеть, которая располагается в трех километрах от здания
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
- В тушении пожара были задействованы 28 человек личного состава, 10 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе передвижной пожарный водоём объемом 13 кубометров воды, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Общая площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU