2019-09-21T08:37:09+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом сгорел цех по производству кошачьего корма

Пожарные справились с огнем за полтора часа
Олег Галимов
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Пострадавших нет. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиПострадавших нет. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Сегодня утром в поселке Бобровском загорелся цех по производству кошачьего корма. По данным МЧС, пожарным пришлось тушить пожар водой из реки Исеть, которая располагается в трех километрах от здания

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- В тушении пожара были задействованы 28 человек личного состава, 10 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе передвижной пожарный водоём объемом 13 кубометров воды, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Общая площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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