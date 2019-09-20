Шла обычным маршрутом: в Первоуральске машина сбила школьницу, переходящую дорогу на зеленый

СЕГОДНЯ 18:56 2019-09-20T18:56:38+03:00

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В Первоуральске машина сбила школьницу, переходящую дорогу на зеленый. Водитель не заметил ребенка при повороте. 10-летнюю девочку увезли в больницу.

- Около 18:00 на регулируемом пешеходном переходе у дома 20 по пр. Космонавтов водитель автомашины Шевроле-Лачети при повороте направо не уступил дорогу 10-летнему пешеходу, переходящему проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора, допустил наезд. Ребенок с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ГБ г. Первоуральска, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

По словам девочки, она возвращалась домой из школы по своему ежедневному маршруту. Она подошла к регулируемому перекрестку и дождалась разрешающего сигнала светофора. Машина наехала на школьницу, когда она стала спокойным шагом переходить дорогу.

Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, снижайте скорость перед пешеходными переходами и в межквартальных проездах, особенно вблизи образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU