Следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда паяного водителя на трех пешеходов в Екатеринбурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда паяного водителя на трех пешеходов. Авария произошла в среду. Под колеса машины «KIA-Ceed» попали две женщины и ребенок. В момент происшествия они стояли на регулируемом перекрёстке улиц 40-летия Октября - Уральских Рабочих. Нетрезвому водителю грозит до трех лет лишения свободы.
- В рамках возбуждённого уголовного дела следователем СКР выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз. В ходе следствия данному инциденту будет дана объективная правовая оценка, - рассказали в следственном комитете.
Напомним, водитель «KIA-Ceed» резко повернул направо с проезжей части, вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов. Одну из пострадавших увезли в больницу с переломами и травмой головы. Вторая женщина обратилась в травмпункт самостоятельно. У 9-летнего мальчика медики диагностировали ушиб правого бедра и после оказания первой помощи отпустили домой.
Сотрудники ГИБДД рассказали, что за рулем машины был 25- летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU