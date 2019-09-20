Следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда паяного водителя на трех пешеходов в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 18:08 2019-09-20T18:08:43+03:00

Машина вылетела на тротуар и сбила двух женщин и ребенка

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда паяного водителя на трех пешеходов. Авария произошла в среду. Под колеса машины «KIA-Ceed» попали две женщины и ребенок. В момент происшествия они стояли на регулируемом перекрёстке улиц 40-летия Октября - Уральских Рабочих. Нетрезвому водителю грозит до трех лет лишения свободы.

- В рамках возбуждённого уголовного дела следователем СКР выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз. В ходе следствия данному инциденту будет дана объективная правовая оценка, - рассказали в следственном комитете.

Напомним, водитель «KIA-Ceed» резко повернул направо с проезжей части, вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов. Одну из пострадавших увезли в больницу с переломами и травмой головы. Вторая женщина обратилась в травмпункт самостоятельно. У 9-летнего мальчика медики диагностировали ушиб правого бедра и после оказания первой помощи отпустили домой.

Сотрудники ГИБДД рассказали, что за рулем машины был 25- летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU