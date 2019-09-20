2019-09-20T18:08:43+03:00
Общество

Следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда паяного водителя на трех пешеходов в Екатеринбурге

Машина вылетела на тротуар и сбила двух женщин и ребенка
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГИБДД ЕкатеринбургаФото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда паяного водителя на трех пешеходов. Авария произошла в среду. Под колеса машины «KIA-Ceed» попали две женщины и ребенок. В момент происшествия они стояли на регулируемом перекрёстке улиц 40-летия Октября - Уральских Рабочих. Нетрезвому водителю грозит до трех лет лишения свободы.

- В рамках возбуждённого уголовного дела следователем СКР выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз. В ходе следствия данному инциденту будет дана объективная правовая оценка, - рассказали в следственном комитете.

Напомним, водитель «KIA-Ceed» резко повернул направо с проезжей части, вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов. Одну из пострадавших увезли в больницу с переломами и травмой головы. Вторая женщина обратилась в травмпункт самостоятельно. У 9-летнего мальчика медики диагностировали ушиб правого бедра и после оказания первой помощи отпустили домой.

Сотрудники ГИБДД рассказали, что за рулем машины был 25- летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уральскую модель Дарью Клюкину, вышедшую накануне замуж, атаковали хейтеры
Шла обычным маршрутом: в Первоуральске машина сбила школьницу, переходящую дорогу на зеленый
Екатеринбуржцы выйдут на субботник в парке 50-летия ВЛКСМ
Двигаться всем: в Екатеринбурге пройдет спортивный фестиваль «Ярмарка движения»
За экстренной помощью обратились три человека: В Свердловской области пик отравления грибами
В Екатеринбурге пройдет детский крестный ход
Договор финансовой аренды: как защитить свои права и не лишиться имущества
Члены рабочей комиссии единогласно поддержали исключение из опроса площадки на Фурманова-Белинского
Замышляли дело ночью: трое уральцев пытались украсть доски
В воскресенье автомобилистов Екатеринбурга пересадят на городскую электричку
Полезно и бесплатно: в трех ТЦ Екатеринбурга можно будет поставить прививку от гриппа
Вмешалась прокуратура: на Урале работникам выплатили зарплату только спустя 4 месяца
Прокуратура забрала у свердловских чиновников Toyota за 2,2 миллиона
Расширились: уральские казаки после «турнира палачей» решили метать бревна и тягать «УАЗ»
Улучшит экологию: Куйвашев попросил у Минприроды РФ денег на новые автобусы для Нижнего Тагила
График движения пассажирских и пригородных поездов, курсирующих через станцию Екатеринбург-Сортировочный, будет изменен 24 сентября
«Поднялась температура, и он едва не сгорел»: на Урале мать спасает своего 16-летнего сына, которого обездвижила страшная болезнь
«Шрам около левого глаза»: на Урале больше недели ищут 57-летнюю женщину
Кросс нации 2019 в Екатеринбурге: программа мероприятия