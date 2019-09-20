2019-09-20T17:42:17+03:00
Общество

Двигаться всем: в Екатеринбурге пройдет спортивный фестиваль «Ярмарка движения»

Организаторы заявляют, что заставят двигаться даже домашних питомцев
Алина СУРИНА
Поделиться:
Всего для горожан будет открыто 58 площадок Фото: администрация городаВсего для горожан будет открыто 58 площадок Фото: администрация города
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге пройдет спортивный фестиваль «Ярмарка движения». Организаторы заявляют, что заставят двигаться даже домашних питомцев. Завтра фестиваль пройдет в городе в пятый раз.

- С каждым годом интерес жителей города к нему возрастает. Ведь благодаря «Ярмарке движения», екатеринбуржцы получают возможность ознакомиться с разнообразием типов физических нагрузок, спортивных и танцевальных направлений, особенностями фитнес-клубов и спортивных учреждений. Одна из новинок фестиваля – зона двигательной активности для тех, кто неравнодушен к собакам: здесь можно будет познакомиться, поиграть с ними и даже выбрать себе четвероногого друга, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Ярмарка движения» пройдёт в формате Дня открытых дверей: все желающие смогут посетить бесплатные занятия, узнать о новых фитнес-направлениях, посетить лекции, поучаствовать в мастер-классах, викторинах и розыгрышах. Всего для горожан будет открыто 58 площадок.

Основной площадкой фестиваля станет «МЕГА парк» (улица Металлургов, 87). Вход свободный. Программа развернётся с 11:00 до 20:00 в пяти зонах парка: лекторий, спортивная зона, танцевальная, вкусная зона и зона «Про хвост», где организаторы предложат подвигаться всем членам семьи, включая четвероногих питомцев. Фестиваль закончится mix-концертом музыкальной группы «Ural Disasters» Свердловского мужского хорового колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уральскую модель Дарью Клюкину, вышедшую накануне замуж, атаковали хейтеры
Шла обычным маршрутом: в Первоуральске машина сбила школьницу, переходящую дорогу на зеленый
Екатеринбуржцы выйдут на субботник в парке 50-летия ВЛКСМ
Следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда паяного водителя на трех пешеходов в Екатеринбурге
За экстренной помощью обратились три человека: В Свердловской области пик отравления грибами
В Екатеринбурге пройдет детский крестный ход
Договор финансовой аренды: как защитить свои права и не лишиться имущества
Члены рабочей комиссии единогласно поддержали исключение из опроса площадки на Фурманова-Белинского
Замышляли дело ночью: трое уральцев пытались украсть доски
В воскресенье автомобилистов Екатеринбурга пересадят на городскую электричку
Полезно и бесплатно: в трех ТЦ Екатеринбурга можно будет поставить прививку от гриппа
Вмешалась прокуратура: на Урале работникам выплатили зарплату только спустя 4 месяца
Прокуратура забрала у свердловских чиновников Toyota за 2,2 миллиона
Расширились: уральские казаки после «турнира палачей» решили метать бревна и тягать «УАЗ»
Улучшит экологию: Куйвашев попросил у Минприроды РФ денег на новые автобусы для Нижнего Тагила
График движения пассажирских и пригородных поездов, курсирующих через станцию Екатеринбург-Сортировочный, будет изменен 24 сентября
«Поднялась температура, и он едва не сгорел»: на Урале мать спасает своего 16-летнего сына, которого обездвижила страшная болезнь
«Шрам около левого глаза»: на Урале больше недели ищут 57-летнюю женщину
Кросс нации 2019 в Екатеринбурге: программа мероприятия