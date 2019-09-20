Двигаться всем: в Екатеринбурге пройдет спортивный фестиваль «Ярмарка движения»

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-20T17:42:17+03:00

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В Екатеринбурге пройдет спортивный фестиваль «Ярмарка движения». Организаторы заявляют, что заставят двигаться даже домашних питомцев. Завтра фестиваль пройдет в городе в пятый раз.

- С каждым годом интерес жителей города к нему возрастает. Ведь благодаря «Ярмарке движения», екатеринбуржцы получают возможность ознакомиться с разнообразием типов физических нагрузок, спортивных и танцевальных направлений, особенностями фитнес-клубов и спортивных учреждений. Одна из новинок фестиваля – зона двигательной активности для тех, кто неравнодушен к собакам: здесь можно будет познакомиться, поиграть с ними и даже выбрать себе четвероногого друга, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Ярмарка движения» пройдёт в формате Дня открытых дверей: все желающие смогут посетить бесплатные занятия, узнать о новых фитнес-направлениях, посетить лекции, поучаствовать в мастер-классах, викторинах и розыгрышах. Всего для горожан будет открыто 58 площадок.

Основной площадкой фестиваля станет «МЕГА парк» (улица Металлургов, 87). Вход свободный. Программа развернётся с 11:00 до 20:00 в пяти зонах парка: лекторий, спортивная зона, танцевальная, вкусная зона и зона «Про хвост», где организаторы предложат подвигаться всем членам семьи, включая четвероногих питомцев. Фестиваль закончится mix-концертом музыкальной группы «Ural Disasters» Свердловского мужского хорового колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU