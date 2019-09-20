За экстренной помощью обратились три человека: В Свердловской области пик отравления грибами
В Свердловской области пик отравления грибами. В Роспотрбнадзор региона поступило 3 экстренных сообщения. Пик острых отравлений ядовитыми грибами обычно приходится на конец лета-начало осени.
- На сегодняшний день в Управление поступило 3 экстренных сообщений по отравлениям грибами. По каждому случаю проводится расследование, принимаются меры, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.
Роспотребнадзор отмечает, что одной из главных причин возникновения пищевого отравления является неправильная технология приготовления грибов. Чтобы обезвредить съедобные грибы, нужно их специальным образом обработать - очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить. В процессе обработки ядовитые вещества удаляются из плодового тела гриба - только после этого можно грибы использовать для приготовления грибных блюд.
Чтобы предупредить отравление грибами, важно соблюдать меры предосторожности.
Собирайте грибы:
- вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах;
- в плетёные корзины - так они дольше будут свежими;
- только хорошо знакомых видов.
Обязательно срезайте каждый гриб с целой ножкой.
Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы.
Чтобы избежать отравления грибами, помните, что нельзя:
-собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки - это приводит к порче грибов;
-собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы;
-пробовать грибы во время сбора;
-подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора;
-мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде;
-хранить грибы в тепле - это скоропортящийся продукт.
Фото: Роспотребнадзор
Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.
Не рекомендуется покупать свежие или сушёные грибы в местах стихийной торговли или покупать грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях.
На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов.
Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными. Не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная. Также не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.
Одной из главных причин возникновения пищевого отравления является неправильная технология приготовления грибов. Чтобы обезвредить условно съедобные грибы, нужно их специальным образом обработать - очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить. В процессе обработки ядовитые вещества удаляются из плодового тела гриба - только после этого можно грибы использовать для приготовления грибных блюд.
ИСТОЧНИК KP.RU