2019-09-20T16:34:48+03:00
Общество

В Екатеринбурге пройдет детский крестный ход

Шествие посвящено началу учебного года в воскресных школах
Алина СУРИНА
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Фото: Екатеринбургская ЕпархияФото: Екатеринбургская Епархия
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В Екатеринбурге в это воскресенье, 22 сентября, пройдет «детский» крестный ход. Шествие посвящено началу учебного года. В молитвенном шествии до монастыря Царственных страстотерпцев примут участие почти 1500 детей.

- Шествие традиционно проходит в сентябре перед началом учебного года в воскресных школах. Участие в нем примут ученики воскресных и общеобразовательных школ, а также их родители и педагоги, кадеты и представители молодежных приходских организаций патриотической направленности, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Перед началом молитвенного шествия в 8 утра состоится Божественная литургия. Крестный ход начнется от храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах (ул. Шувакишская, 3) в 12:00.

Участники пройдут восьмикилометровый путь по маршруту летнего Царского крестного хода до мужского монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, где у Святой шахты будет совершен молебен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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