Члены рабочей комиссии единогласно поддержали исключение из опроса площадки на Фурманова-Белинского

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-20T15:58:29+03:00

По официальному ответу Территориального управления Росимущества в Свердловской области этот участок находится в федеральном бессрочном пользовании

Изменить размер текста: A A

Пятое заседание рабочей группы, посвящённое подготовке общегородского опроса по выбору места для собора Святой Екатерины, состоялось в Екатеринбургской городской Думе 20 сентября.

Руководитель аппарата Администрации города Екатеринбурга Илья Захаров в своем докладе напомнил об основных принципах и процедуре проведения общегородского опроса. Голосование планируется проводить на 44-х специальных пунктах, за каждым из которых будет закреплен перечень адресов. Участвовать в опросе смогут исключительно совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в Екатеринбурге. Кроме того, руководитель аппарата акцентировал внимание на необходимости привлечения общественных наблюдателей, чтобы обеспечить максимальную открытость и прозрачность процесса.

Далее рабочая группа рассмотрела предложение об изменении списка участков под строительство. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рекомендовал исключить из перечня объектов территорию на пересечении улиц Фурманова-Белинского, которая согласно официальному ответу Территориального управления Росимущества в Свердловской области находится в федеральном бессрочном пользовании.

- Мы получили официальные ответы собственников по каждому из трёх вариантов, – отметил Глава Екатеринбурга. – Коллеги из Росимущества сообщили, что пустырь на улице Фурманова-Белинского предоставлен в постоянное бессрочное пользование для государственных нужд. В связи с наличием вечных прав на использование земельного участка, размещение Собора Святой Екатерины на указанной территории не представляется возможным.

По итогам голосования предложение Александра Высокинского было принято единогласным решением членов рабочей комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU