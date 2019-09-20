В воскресенье автомобилистов Екатеринбурга пересадят на городскую электричку

СЕГОДНЯ 14:34 2019-09-20T15:08:49+03:00

Свердловская железная дорога и АО «Свердловская пригородная компания» присоединяются к участию в акции третий год подряд

Акция «Всемирный день без автомобиля» проводится ежегодно с 1994 года

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22 сентября, во Всемирный день без автомобиля, СвЖД и Свердловская пригородная компания предоставят владельцам автотранспортных средств возможность бесплатного проезда в экологически чистом транспорте – городских электропоездах. Автомобилисты, желающие внести вклад в защиту окружающей среды от загрязнения выхлопными газами, в течение всего дня смогут ездить в Городском электропоезде в Екатеринбурге, а также в Тюмени в пригородных поездах в границах «единой тарифной зоны» бесплатно.

Для оформления безденежного билета необходимо предъявить в пригородной кассе или контролеру-кассиру в вагоне водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

В Екатеринбурге Городской электропоезд проходит через станции Екатеринбург-Сортировочный, о.п. Электродепо, о.п. ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский, о.п. Первомайская, Шарташ, о.п. Лесотехническая, о.п. Ботаническая, Уктус, о.п. Вторчермет, Керамик, Сысерть. Электричка позволяет быстро доехать из отдаленных районов города до центра. В Тюмени в «единую тарифную зону» входят станции Войновка, о.п. 2145 км, о.п. 2143 км, Тюмень, о.п. 2136 км, о.п. 2134 км, Утяшево.

Уточнить актуальное расписание пригородных поездов можно на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород», а также в пригородных кассах.

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Акция «Всемирный день без автомобиля» проводится ежегодно с 1994 года. Автомобилистам предлагается на один день отказаться от машины в пользу общественного транспорта (лучше самого экологичного – электрического), а также велосипеда или самоката. Целью мероприятия является уменьшение пагубного влияния автомобильного транспорта на экологию городов.

Свердловская железная дорога и АО «Свердловская пригородная компания» присоединяются к участию в акции третий год подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU