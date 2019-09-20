Полезно и бесплатно: в трех ТЦ Екатеринбурга можно будет поставить прививку от гриппа
Рассказываем, когда и где можно это сделать
В Екатеринбурге на следующей неделе в трех ТЦ можно бесплатно поставить прививку от гриппаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На следующей неделе в трех ТЦ в Екатеринбурге можно будет бесплатно поставить прививку от гриппа. Такая акция пройдет при участии Управления Роспотребнадзора по Свердловской области совместно с врачами ЦГКБ №24 и ЦГБ №20 и Администрацией Чкаловского района.
Рассказываем, где это можно сделать:
ТРЦ «Мегаполис»: 23, 26 сентября и 1 октября с 10:00 до 13:00;
ТЦ «Дирижабль»: 25 сентября с 10:00 до 14:00;
ТЦ «Brands' Stories Outlet Center» (улица Нескучная, 3): 23-24 сентября с 10:00 до 13:00.
ИСТОЧНИК KP.RU