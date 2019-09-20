Прокуратура забрала у свердловских чиновников Toyota за 2,2 миллиона

СЕГОДНЯ 13:18 2019-09-20T13:18:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Свердловской области оставила чиновников без престижной иномарки Toyota Camry. Инцидент произошел в Тавде: между муниципалитетом и предприятием был заключен контракт на поставку иномарки на стоимость больше 2,2 миллионов рублей.

- При изучении документации прокуратура выяснила, что технические характеристики соответствуют только одной модели одного производителя. А это является прямым нарушением закона о контрактной системе, - уточнили в прокуратуре.

После проверки в суд было направлено требование признать контракт недействительным и отменить сделку. Теперь компания должна вернуть все деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU