2019-09-20T13:18:01+03:00
Общество

Прокуратура забрала у свердловских чиновников Toyota за 2,2 миллиона

При заключении контракта были выявлены грубые нарушения
Мария Трапезникова
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Прокуратура оставила свердловских чиновников без элитной иномаркиПрокуратура оставила свердловских чиновников без элитной иномаркиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Свердловской области оставила чиновников без престижной иномарки Toyota Camry. Инцидент произошел в Тавде: между муниципалитетом и предприятием был заключен контракт на поставку иномарки на стоимость больше 2,2 миллионов рублей.

- При изучении документации прокуратура выяснила, что технические характеристики соответствуют только одной модели одного производителя. А это является прямым нарушением закона о контрактной системе, - уточнили в прокуратуре.

После проверки в суд было направлено требование признать контракт недействительным и отменить сделку. Теперь компания должна вернуть все деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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