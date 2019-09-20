Расширились: уральские казаки после «турнира палачей» решили метать бревна и тягать «УАЗ»

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-20T12:46:29+03:00

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Уральские казаки, которые не так давно провели в деревне Марково резонансный «турнир палачей», расширили территорию и перебрались в Екатеринбург. На этот раз они будут метать бревна на берегу озера Шарташ. Мероприятие пройдет уже завтра, 21 сентября.

Его проведет региональный фестиваль казачьих боевых искусств «Казачья сталь». Участники смогут побороться за звание лучшего стрелка и метальщика бревен.

Самые сильные смогут потягать "УАЗ". Фото: скриншот с видео/"Казачья сталь"

- В программе запланировано метание серпов и топоров на точность, а также ножей и гвоздей, рубка лозы шашкой, бой на мечах, сабельный бой и борьба на поясах, - рассказали организаторы.

Самые сильные казаки смогут посоревноваться в тяге «УАЗа-патриота» на время и в «казацком куле» (присяде с мешком весом в 50 килограммов).

Фото: скриншот с видео/"Казачья сталь"

Фото: скриншот с видео/"Казачья сталь"

Напомним, что первое казачье мероприятие вызвало большой резонанс среди общественности. 15 человек, нарядившись в историческую одежду и вооружившись топорами, рубили тыквы. Этот турнир, кстати, даже высмеял Иван Ургант, отметив, что Первому каналу тоже следует создать такое шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU