2019-09-20T12:23:53+03:00
Экономика

ВТБ выдал АО «Сорбент» гарантии для модернизации производства

ВТБ в Пермском крае предоставил банковские гарантии заводу АО «Сорбент»
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Гарантии выданы в пользу Фонда развития промышленности Пермского краяГарантии выданы в пользу Фонда развития промышленности Пермского края
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ВТБ в Пермском крае предоставил банковские гарантии заводу АО «Сорбент» — ведущему производителю средств защиты органов дыхания и активированных углей. С 2018 года предприятие работает под брендом «Зелинский групп». Гарантии выданы в пользу Фонда развития промышленности Пермского края. Общая сумма составила 116 млн рублей, срок — 5 лет.

Гарантии являются обеспечением целевого займа, который позволит предприятию модернизировать производство. В рамках проекта предполагается строительство современного угольного производства, а также приобретение нового оборудования. Благодаря этому АО «Сорбент» сможет увеличить объемы выпуска импортозамещающей продукции — активных углей с повышенными эксплуатационными и сорбционными характеристиками.

ВТБ предлагает предприятиям сервис по выдаче электронных гарантий с использованием технологии цифрового обмена между банками и таможенными органами. Услуга позволяет сократить как время получения средств, так и срок рассмотрения гарантий таможенными органами более чем в два раза.

ВТБ в Пермском крае активно сотрудничает с промышленными предприятиями и стабильно увеличивает объемы финансирования бизнеса. Кредитно-документарный портфель банка в регионе по итогам первых двух кварталов 2019 года составил 48,6 млрд рублей (+4% с начала года).

Cправка:

АО «Сорбент» — это крупнейший российский разработчик и производитель активированных углей, средств защиты, коагулянтов, а также бытовых и промышленных систем очистки воды. Компания ведет свою деятельность с 1939 года, вот уже 80 лет подтверждая высокое качество продукции. Предприятие имеет собственные научно-технические службы и создает широкую номенклатуру современной продукции, обеспечивающей защиту здоровья людей и гарантирующей охрану окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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