Улучшит экологию: Куйвашев попросил у Минприроды РФ денег на новые автобусы для Нижнего Тагила

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-20T12:01:47+03:00

Для этого потребуется больше двух миллиардов рублей

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Евгений Куйвашев на коллегии Минприроды РФ предложил обновить автобусный парк в Нижнем Тагиле. Все это должно улучшить экологическую ситуацию в городе и, в целом, на Урале. Потратить на это планируется больше двух миллиардов рублей.

- Наиболее эффективным решением транспортной проблемы для улучшения экологической ситуации в Нижнем Тагиле мы видим реализацию проекта по обновлению подвижного состава общественного автомобильного транспорта. Предполагается заменить значительную часть автобусов малого и среднего класса на комфортные и экологичные автобусы большого класса, – заявил Евгений Куйвашев.

Фото: департамент информационной политики

Сейчас в области работает больше тысячи автобусов и еще 147 спецмашин, которые используются дорожниками. К январю планируется увеличить это число на 275 и 147 единиц соответственно.

Также в своем выступлении губернатор попросил поддержать регион в развитии экологического туризма, который в последнее время набирает популярность. За последние годы поток туристов увеличился на 30 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU