2019-09-20T11:24:53+03:00
Общество

Дорожники на неделю закроют движение на Патриса Лумумбы

Из-за этого три автобуса пойдут по другому маршруту
Мария Трапезникова
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Дорожники снова закрывают на ремонт улицу Патриса ЛумумбыДорожники снова закрывают на ремонт улицу Патриса ЛумумбыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Дорожники снова на неделю закроют движение транспорта по улице Патриса Лумумбы и Военной. Это связано с капитальным ремонтом на участке.

- Дорогу перекроют с 20:00 20 сентября по 6:00 27 сентября. Маршрут некоторых автобусов поменяется, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Так, автобусы №53 и 26 будут направлены по улицам Титова – Ферганская – Патриса Лумумбы – Палисадная – 2-я Новосибирская. Из-за ремонта временно отмечаются остановки «Палисадная», «Дорожная», «Московская». В обе стороны вводится остановки «Сухоложская» и «Ферганская».

Движение будет перекрыто на перекрестке. Фото: Яндекс.Карты

Движение будет перекрыто на перекрестке. Фото: Яндекс.Карты

Автобус №018 будут курсировать по двум трассам:

- «Московская – Авангард»: улицы Дорожная – Окраинная – Палисадная – Патриса Лумумбы – Ферганская – Титова, далее по маршруту оба направления, интервал движения 20 минут;

- «Мостовая – Авангард»: улицы 2-я Новосибирская – Палисадная – Патриса Лумумбы – Ферганская – Титова, далее по маршруту оба направления.

Ремонтники просят горожан с понимаем отнестись ко всем временным неудобствам. А водителей – обращать внимание на новые знаки и заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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